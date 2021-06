Entspannter Auftakt per Rad

Eppelheim. Wer für den Weg zur Arbeit, für kleinere Einkäufe, Erledigungen oder zur Gestaltung seiner Freizeit sein Auto stehenlässt und aufs Fahrrad steigt, leistet aktiv einen Beitrag für den immer wichtiger werdenden Umwelt- und Klimaschutz. Das Fahrrad als Freizeit- und Verkehrsmittel wird zwar schon von vielen Mitbürgern genutzt, aber es könnten noch viel mehr sein. Für den Umstieg braucht es manchmal nur einen kleinen Anreiz – wie beispielsweise die Aktion „Stadtradeln“, die vom Rhein-Neckar-Kreis unterstützt wird und vom Klima-Bündnis als internationales Projekt ins Leben gerufen wurde, um die Lust aufs Fahrradfahren zu wecken.

Bei der dreiwöchigen Aktion, die am Samstag startete und bis zum 2. Juli andauert, gilt es mit dem Rad so viele Kilometer wie möglich zu sammeln und dadurch den CO2-Ausstoß im Alltag zu reduzieren. Die besten Teams und Einzelradler aus den in diesem Jahr 51 teilnehmenden Kreiskommunen werden am Ende des 21-tägigen Aktionszeitraumes ausgezeichnet. Der Rhein-Neckar-Kreis nimmt bereits seit 2018 an der Kampagne teil. Eppelheim ist zum dritten Mal in Folge dabei.

„Beim Stadtradeln 2021 sollen die Pedale ordentlich glühen, um so viele Kilometer mit dem Rad zu sammeln wie möglich“, wünscht sich daher Eppelheims Stadtradel-Koordinator Benedikt Seelbach. Der Umwelt- und Naturschutzbeauftragte der Stadt hat am Samstag das traditionelle „Anradeln in Eppelheim“ organisiert, zu dem Bürgermeisterin Patricia Rebmann die Bevölkerung eingeladen hatte. Fast 40 Radbegeisterte nahmen teil und trugen sich unter Einhaltung der Corona-Regeln am Rathaus zur Kontaktverfolgung in die Liste ein.

Passende Geschenke der Stadt

Zum Stadtradel-Start gab es Geschenke von der Stadt: Seelbach verteilte Getränke sowie schicke schwarze Sattelüberzüge mit Eppelheim-Logo und rückstrahlende Signalbänder, die über der Kleidung getragen werden, damit Radfahrer besser gesehen werden.

Die Tour am Samstag startete bei tollem Sommerwetter um 11 Uhr nach der Begrüßung aller Mitradelnden durch die Bürgermeisterin am Rathaus. Das Ziel war die Schwetzinger Innenstadt, wo sich jeder nach eigenem Gusto eine kleine Erfrischung gönnen konnte. Die Tour war mit einer einfachen Distanz von sechs Kilometern und der Streckenführung so angelegt, dass problemlos alle Altersklassen – vom Kind bis zur älteren Generation – daran teilnehmen konnten. Angeführt von Benedikt Seelbach ging es vom Rathaus im Freizeittempo über den Konrad-Adenauer-Ring ins Feld Richtung Plankstadt und auf der Radroute bis nach Schwetzingen. Seine Kollegin, die Integrationsbeauftragte Nadine Bikowski, war die Schlussfahrerin. Sie achtete darauf, dass auf der Strecke keiner verlorenging.

Rebmann freute sich, dass in Eppelheim mit aktuell zwölf angemeldeten Teams und 162 registrierten Mitradlern wieder viele Bürger die Aktion und den Klimaschutz unterstützen und Kilometer für Eppelheim sammeln möchten. sge

Info: Anmeldungen zum Stadtradeln sind weiterhin möglich unter www.stadtradeln.de/eppelheim

