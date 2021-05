Eppelheim begrünen und Preise gewinnen

Eppelheim. „Viele nützliche Insekten wie Bienen, Schmetterlinge und Käfer sind stark in ihrem Bestand bedroht. Das hat verheerende Folgen für das gesamte Ökosystem. Ohne Bienen keine Kirschen und Äpfel. Zugleich verschwinden immer mehr Gärten unter Schotter, Zement und Beton. Darunter leidet schließlich auch das Stadtklima“, so Isabel Moreira da Silva. Dies nehmen die Ortsgrünen zum Anlass, einen Fotowettbewerb unter dem Titel „Eppelheim summt – Zeig uns deinen bienenfreundlichen Garten“ auszuloben.

AdUnit urban-intext1

Bedingung: Die Gärten müssen naturnah gestaltet sein und Nahrung und Lebensraum für Tiere bieten. Wer also etwas für Insekten tut und Eppelheim begrünt, kann Preise in Form von Gutscheinen oder Sachpreise gewinnen. Dazu braucht es nicht viel: Neben einem Privatgarten oder einer Kleingartenparzelle tut es auch der eigene Balkon oder ein wildes Eck hinterm Haus. Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, der in Eppelheim wohnt. Ausgenommen sind Betriebe, öffentliche Einrichtungen, Vereine oder kommunale Flächen.

Einsatz für mehr Artenvielfalt

„Mit der Aktion wollen wir den Einsatz der Eppelheimerinnen und Eppelheimer für mehr Artenvielfalt belohnen und einen Anreiz für mehr Natur in unserer Stadt schaffen“, erklärt Moreira da Silva. „Unter Corona entdecken immer mehr Menschen das Gärtnern“, ergänzt Vorstandsmitglied Sébastien Elbracht. Er ist überzeugt: „Jeder kann etwas tun. Wichtig ist hierbei, die richtigen Pflanzen zu verwenden. Wildblumen, Lavendel, Kräuter, Mohn, Gartensalbei sind wertvolle Nektarspender. Auch der Lebensraum für andere Tiere spielt eine wichtige Rolle. Dazu gehören naturnahe Strukturen wie Totholzhaufen, Trockenmauer, Teiche oder Steinhaufen.“

Diese Kriterien fließen mit in die Bewertung durch eine fachmännische Jury ein. Ästhetik, eine kurze Beschreibung oder Dokumentation rund um das Gartenjahr werden mit Pluspunkten bewertet. Einsendeschluss ist der 15. September. Teilnahmebedingungen unter gruene-eppelheim.de/fotowettbewerb.

AdUnit urban-intext2