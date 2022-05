Eppelheim: Diebe stehlen Navigationsgeräte und Lenkräder aus Autos

Eppelheim. Unbekannte Täter haben in Eppelheim fünf BMWs aufgebrochen und Multifunktionslenksräder sowie fest installierte Navigationsgeräte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und verursachten einen Schaden von mindestens 50.000 Euro. Um ins Innere der Autos zu gelangen, bohrten die Täter offenbar jeweils ein Loch in die Türen der Fahrzeuge. Die Autos waren in der Albert-Schweitzer-Straße, dem Konrad-Adenauer-Ring, der Weimarer- und der Handelsstraße geparkt gewesen.

Einem Zeugen fielen am Mittwochmorgen um etwa 4.10 Uhr zwei Täter auf, die sich in der Albert-Schweitzer-Straße an einem BMW zu schaffen machten. Den beiden Unbekannten gelang die Flucht in Richtung Erzbergstraße, obwohl der Zeuge sofort die Polizei alarmiert hatte, die umgehend eine Fahndung einleitete.

Der Zeuge gab folgende Beschreibung der unbekannten Täter ab:

1. etwa 30 bis 45 Jahre alt, durchschnittliche Größte, schlanke beziehungsweise sportliche Figur, helle Hautfarbe, trug eine schwarze Maske und dunkle Kleidung

2. trug eine Sturmmaske, schwarze lange Kleidung und hatte eine kleine Sporttasche dabei

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.