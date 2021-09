Eppelheim: Geld für CO2-Ampeln und Hilfsorganisation erlaufen

Eppelheim. In diesem Jahr ist es wieder möglich: In vielen Städten der Bundesrepublik können von den örtlichen Ahmadiyya-Muslim-Gemeinden „Charity Walks“ veranstaltet werden. „Wir konnten im Jahr 2019 in ganz Deutschland 50 Läufe durchführen. Diese Zahl wollen wir auch in diesem Jahr wieder erreichen“, erfuhr man von Imran Sheikh. Der Ehrengast aus der Ahmadiyya-Zentrale in Frankfurt, der extra zu diesem Laufereignis nach Eppelheim gereist war, ist stellvertretender Vorsitzender der Herrenorganisation „Majlis Ansarullah Deutschland“, die diese „Wohltätigkeitsläufe für den guten Zweck“ organisiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sheikh hat 18 Jahre mit seiner Familie in Eppelheim gewohnt. Der Weg zum Gebetszentrum in der Wernher-von-Braun-Straße war ihm also noch bestens bekannt. Er richtete auf der Bühne vor dem Gebetszentrum ein Grußwort an die Läufer und Gäste. Als Imam der umliegenden Ahmadiyya Muslim Gemeinden informierte Naweel Shad, der seit März letzten Jahres dieses wichtige Amt innehat, über den Ablauf und den Verwendungszweck der Einnahmen des „7. Eppelheimer Charity Walks“.

Die Einnahmen wurden in diesem Jahr aufgeteilt. Ein Teil wurde der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt, um die Anschaffungskosten für die CO2-Ampeln für die Eppelheimer Schulen zu minimieren. Der andere Teil ging an „Humanity First“. Seit der Gründung der Organisation im Jahre 1995 in Großbritannien durch die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat sie sich in diversen Katastropheneinsätzen engagiert und zahlreichen Menschen in Not helfen können. 1997 wurde Humanity First Deutschland (HFD) als eingetragener Verein registriert und arbeitet seither mit Sitz in Frankfurt am Main in verschiedenen Teilen der Welt für das Wohl der Menschen. Seit dem Jahr 2000 begann die Organisation, sich auf längerfristig angelegte Hilfsprojekte in den Bereichen Gesundheit, Schul- und Ausbildung, Wasserversorgung und Waisenbetreuung zu konzentrieren und Entwicklungsprojekte zu planen und umzusetzen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ahmadiyya-Muslim-Jugend Lebensmittel gehen an Tafelladen „Brot & Salz“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Eppelheim Krisen sind auch Bewährungszeiten für den Glauben Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ahmadiyya-Jugend Die Menschen zum Umdenken bewegen Mehr erfahren

Heute ist „Humanity First“ in 52 Ländern auf sechs Kontinente verteilt tätig und hat bereits viele Projekte umgesetzt. Imran Sheikh wünschte sich, dass in diesem Jahr wieder viele Städte mitmachen und Wohltätigkeitsläufe durchgeführt werden können. In Eppelheim war dies kein Problem.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Es ist schön, dass sich die Ahmadiyya Muslim Gemeinde einbringt und durch Veranstaltungen unsere Stadt mit Leben füllt“, freute sich Bürgermeisterin Patricia Rebmann bei ihrer Ansprache. Den Charity Walk erachtete sie als gute Möglichkeit zur Völkerverständigung. Die Bürgermeisterin hatte an dem Vormittag die Aufgabe, beim Kinder- und Hauptlauf mit einem Pfiff auf der Trillerpfeife das Startsignal zu geben.

Die Teilnehmer konnten sich vor dem Ahmadiyya-Gebetszentrum anmelden und bekamen dort ihre Startnummer und ein farbiges Trikot ausgehändigt. Der Kinderlauf ging über eine Distanz von 1,5 Kilometern. Beim Hauptlauf hatten Jugendliche und Erwachsene vier Kilometer zu absolvieren. Beim Einbiegen auf die Zielgerade wurden Kinder, Jugendliche und Erwachsene von den Zuschauern angefeuert. Im Zielbereich konnten die Teilnehmer an der Getränkestation ihren Durst löschen. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden die Besten mit Pokalen ausgezeichnet. sge