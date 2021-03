Eppelheim. Schon bei der Gemeinderatswahl 2019 hatten die Grünen in Eppelheim mit über 31 Prozent triumphiert. Doch das Ergebnis von 2021 toppte das noch einmal: Mit 36,25 Prozent lag Baumann sehr deutlich vor Sturm (19,27 Prozent). Respektabel ist das Abschneiden von SPD-Mann Born, der dort mit 16,59 Prozent sein bestes Resultat im Kreis holte. Für die Kandidaten Kolb (7,96) und Höfs (7,35) war in Eppelheim wenig zu holen. Ein Achtungsergebnis schaffte dort Florian Reck von den Linken mit rund 5 Prozent. Von den kleineren Parteien war Die Partei mit Kandidat Berthold Wiese und 2,2 Prozent am besten.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren