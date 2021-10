Eppelheim. Auf Grund der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 15. Oktober 2021 und dem dort vorgesehenen 2-G-Optionsmodell (genesen/geimpft) entschied sich die Stadt Eppelheim dazu für Veranstaltungen, die innerhalb des Kulturprogrammes in der Rudolf-Wild-Halle stattfinden besagtes Modell anzuwenden, heißt es in einer Mitteilung. Mit der 2-G-Regelung haben nur vollständig immunisierte Personen (geimpft oder genesen) Zutritt zu den Veranstaltungen. Ausnahmen von der 2-G-Beschränkung entnehmen Sie der aktuellen Corona-Verordnung. Durch Umsetzung der 2-G-Regelung entfällt die Maskenpflicht bei den Veranstaltungen in der Halle, freiwillig kann natürlich weiterhin Maske getragen werden. Auch öffnet der Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen jetzt bereits ab 8. November und nicht mehr nur zwei Wochen im Voraus. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.reservix.de oder telefonisch unter der Nummer 06221/794402 mit Abholung mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim.

