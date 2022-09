Eppelheim: Motorradfahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich lebensgefährlich

Eppelheim. Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr bei Eppelheim auf einem für Motorräder und Autos gesperrten Feldweg mit einem Baum kollidiert und hat sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Am Montag gab die Polizei nun weitere Erkenntnisse bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 17-jährige Motorradfahrer von Schwetzingen kommend auf einem Feldweg und kam, vermutlich aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit, vom Asphalt ab. In der Folge kollidierte er mit dem Baum und wurde vom Fahrzeug geschleudert. Das Kraftrad stieß im Anschluss gegen einen Metallpoller. Der 17-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ersten Hinweisen zufolge könnte, so die Polizei, ein weiteres Kraftrad zur gleichen Zeit auf dem Feldweg, möglicherweise gemeinsam mit dem Unfallfahrer, unterwegs gewesen sein. Der Fahrer des zweiten Motorrads fuhr im Anschluss an den Unfall in Richtung Schwetzingen davon. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat zur Unfallrekonstruktion außerdem einen Sachverständigen beauftragt.

Das stark beschädigte Motorrad des 17-Jährigen haben die Einsatzkräfte sichergestellt. Der Schachschaden liegt bei 5.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die freiwillige Feuerwehr Eppelheim zur Unterstützung der Unfallaufnahme mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder weitere Angaben zum Hergang oder dem anderen Motorrad machen können, sollen sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Nummer 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.