Eppelheim muss neue Stellen in der Verwaltung schaffen

Eppelheim. Um die Effizienz der Verwaltung zu erhöhen und die stark gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Kinderbetreuung sowie Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen erfüllen zu können, müssen weitere Personalstellen geschaffen werden. Der Gemeinderat diskutierte die Einrichtung von drei Positionen, die bereits vorberaten und in den Plan des aktuellen Haushalts eingearbeitet worden waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hauptamtsleiter und Stadtkämmerer Michael Seip dankte den Fraktionen und erläuterte dem Gremium den Beschlussvorschlag zur Stellenerrichtung für eine Energiemanagerin, Kindergartenkoordinatorin und Sachbearbeiterin für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen. Die Position eines Energiemanagers ist befristet auf drei Jahre, die Personalkosten belaufen sich auf rund 80 600 Euro pro Jahr. Es ist eine Förderung auf drei Jahre zwischen 70 und 90 Prozent möglich.

Die Stelle der Kindergartenmanagerin in Vollzeit umfasst auch das Controlling der städtischen Kindergärten und ist direkt bei der Bürgermeisterin angesiedelt. Die Kosten belaufen sich auf rund 85 000 Euro im Jahr.

Mehr zum Thema Gemeinderat Grundstück darf verkauft werden Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel "Südwestlich Schulzentrum" Fokus auf neuer Halle in Eppelheim: Geplantes Bauvorhaben gestoppt Mehr erfahren Ukraine-Krieg Kritik an Mieten auf Columbus Mehr erfahren

Der Sachbearbeiter für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen ist unter anderem zuständig für die Beantragung von Kostenerstattungen beim Landratsamt, die Kalkulation der Benutzungsgebühren und für ordnungsrechtliche Aufgaben in der Zuständigkeit als Ortspolizeibehörde. Die Stelle kostet 68 000 Euro pro Jahr. Peter Bopp (FDP) wollte wissen, was mit einer Kindergartenkoordinatorin erreicht werden solle. Die meisten Stelleninhalte würden auch von den Trägern gut bearbeitet. Änderungen sollten über den Kindergartenausschuss laufen, stellte er den Antrag, das Thema zuerst in einem Gespräch mit den Trägern zu diskutieren.

Christa Balling-Gündling (Grüne) sah ebenso Klärungsbedarf. Beim Thema Kindergartenkoordinatorin sehe sie ein umfassendes Anforderungsprofil, das aber auch leistbar sein müsse. Hier fehlten ihr noch Informationen. Der Schaffung von Positionen für Energiemanager und Sachbearbeiter stimmte sie zu. Volker Wiegand (CDU/FDP) signalisierte die Zustimmung. Für Renate Schmidt (SPD) waren die drei Positionen unstrittig. Der Kindergartenausschuss sei momentan aber ein „zahnloser Tiger“, war sie dafür, den Punkt noch einmal zurückzustellen. „Wir brauchen dringend ein Trägergespräch“, meinte Martin Gramm (Grüne): „Dann muss ein Konzept her.“

Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) wollte die Sachbearbeiter-Stelle für die Flüchtlingsunterbringung befristet wissen. „Wir kriegen dann kein Personal“, meinte Bürgermeisterin Patricia Rebmann und zog die Stelle der Kindergartenkoordinatorin aus dem Beschlussvorschlag raus. Die Abstimmung über Energiemanagerin und Sachbearbeiter bekam zwei Enthaltungen der Eppel- heimer Liste.