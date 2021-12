Eppelheim organisiert Impfaktion in der Rudolf-Wild-Halle

Eppelheim. Bis Weihnachten sollen 30 Millionen Booster-Impfungen erfolgt sein. Dieses ehrgeizige, aber als dringend notwendig bezeichnete Ziel verfolgt die Regierung. Seriöse Vertreter der Wissenschaft und der Medizin stimmen dem zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Eppelheim. Doch die Impfkampagne müsse noch mehr Fahrt aufnehmen. Neben den Impfstützpunkten des Kreises seien auch lokale Impfangebote eine unverzichtbare Säule im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Um die vierte Welle zu brechen, fordern die Politiker beispielsweise Apotheken mit ins Boot zu holen.

Oliver Steinkrüger, Inhaber der Apotheke im Ärztehaus, und die in Eppelheim lebende Ärztin Nadine Talas haben nun umgehend gehandelt. Oliver Steinkrüger fragte bei Bürgermeisterin Patricia Rebmann an, ob sie Interesse an einer gemeinsamen Impfaktion habe. Sie musste nicht lange überlegen. Alle waren sich sofort einig, diese Chance zu ergreifen. Kurze Zeit später waren rund 600 Dosen des Vakzins Moderna und 50 Dosen von Biontech geordert. Steinkrügers seit langer Zeit bekannte Ärztin Nadine Talas und ihr Vater Dr. Aiman Attrasch haben sich bereiterklärt, die 650 Rationen zu verimpfen. Der Termin ist am Sonntag, 19. Dezember, in der Rudolf-Wild-Halle.

Rebmann lobt Gemeinschaftsaktion

„Das ist eine tolle Gemeinschaftsaktion zum Schutz vor dem Coronavirus“, freut sich Bürgermeisterin Patricia Rebmann über die vorweihnachtliche Überraschung. „Die Stadtverwaltung kümmert sich um den administrativen Teil, den medizinischen Part übernehmen der Apotheker und die Arztfamilie“, erklärt sie. „Wir bringen an diesem Tag 600 Impfungen mit Moderna für Menschen ab 30 Jahren und 50 Impfungen mit Biontech für die Altersgruppe unter 30 Jahren in die Rudolf-Wild-Halle mit“, berichtet Oliver Steinkrüger. „Wir führen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen durch. Eine Booster-Impfung kann jeder erhalten, bei dem am 19. Dezember mindestens fünf Monate seit der Zweitimpfung vergangen sind – also alle Menschen, die vor dem 19. Juli geimpft wurden“, erläutert die Eppelheimer Ärztin Nadine Talas.

Die Impfung ist nur mit einer vorherigen Terminbuchung möglich. Termine gibt es online oder unter Telefon 06221/79 44 01 am Dienstag, 14. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 16. Dezember, von 18 bis 20 Uhr, sowie am Freitag, 17. Dezember, von 9 bis 12 Uhr.

Appell an Bürger

„Die Impfung ist immer noch der beste Schutz, den wir gegen das Coronavirus haben. Diesen Satz haben Sie sicherlich schon oft gehört. Ich bitte Sie: Nutzen Sie diese tolle Möglichkeit in unserer Stadt und lassen sich impfen oder auffrischen. Natürlich besteht die Möglichkeit auch für Menschen, die nicht in Eppelheim leben, sich hier impfen zu lassen“, appelliert Bürgermeisterin Patricia Rebmann abschließend an die Bürger. zg

Info: Termine gibt es unter www.eppelheim.de/impfung oder unter Telefon 06221/79 44 01.