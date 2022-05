Eppelheim: Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Eppelheim. Zu einem Unfall zwischen ein Radfahrerin und einem Auto ist es am Mittwochmittag in Eppelheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 21-jährige Fahrer eines Opel von der Hildastraße kommend in den dortigen Kreisverkehr ein, in dem sich die 62-jährige Radfahrerin bereits befand. Die vordere Stoßstange und der linke Radksten des Wagens kollidierten mit dem Fahrrad, wodurch die Fahrerin zu Fall kam.

Das Auto überrollte den Hinterreifen des Fahrrads und beschädigte ihn. Die 62-Jährige trug leichte Verletzungen davon und kam zur vorsorglichen ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher muss sich laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.