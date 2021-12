Eppelheim trauert um Ehrenbürgerin Inge A. Burck

Eppelheim. Der 24. Dezember begann in Eppelheim mit einer traurigen Nachricht: Ehrenbürgerin Inge A. Burck war in der Nacht im gesegneten Alter von 96 Jahren verstorben. Seit April 2021 wurde sie aufgrund fortschreitender Demenz im Caritas-Altenzentrum in Plankstadt betreut und gepflegt. Dort ist sie gegen 1.30 Uhr in der noch jungen Nacht des Heiligabends friedlich eingeschlafen. Mit ihr verliert die Stadt eine Frau, die voller Tatendrang, vielfältig engagiert, hoch angesehen und beispielgebend für ein Miteinander der Generationen und gelebte Gemeinschaft war.

