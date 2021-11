Für die Spielgemeinschaft ASV/DJK Eppelheim gab es am Wochenende nichts zu holen. In der Fußball-Landesliga unterlag die Mannschaft der SG Kirchheim 0:1 (0:1).

Eppelheim konnte in keiner Phase des Spieles an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen und musste gegen Kirchheim eine verdiente Niederlage einstecken. Kirchheim ging von Anfang an die Partie zielstrebiger und aggressiver

...