Eppelheim: Versuchter Diebstahl in Juweliergeschäft - Mann in Untersuchungshaft

Eppelheim. Ein 40-jähriger Mann soll versucht haben, in ein Eppelheimer Juweliergeschäft einzubrechen und dort Schmuck zu stehlen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen, befindet er sich seit Freitagmittag in Untersuchungshaft. Der mutmaßliche Täter soll am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr den Glaseinsatz der Tür des Geschäfts eingeschlagen haben, um sich Zutritt zu verschaffen, woraufhin der Alarm auslöste.

Die Tür habe sich nicht öffnen lassen, woraufhin der Tatverdächtige ohne Diebesgut zu Fuß floh. Die Polizei fand den Mann in unmittelbarer Nähe des Geschäfts auf und stellte bei einer Durchsuchung das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sicher. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte wegen Fluchtgefahr einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt, nachdem er zuvor der Haft- und Ermittlungsrichterin vorgeführt worden war.