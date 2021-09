Eppelheim weiter sieglos

Die ASV/DJK Eppelheim blieb auch im dritten Heimspiel der Saison sieglos. Der Fußball-Landesligist unterlag am Sonntag der SG Horrenberg mit 1:2 (1:2).

Die Gäste gingen bereits nach 19 Minuten in Führung. Sebastian Starey netzte nach einem mustergültigen Konter ein. Eppelheim belagerte daraufhin den Horrenberger Strafraum – ohne zählbaren Erfolg. Es waren erneut die Gäste, die in der 27. Minute durch Christian Schneider auf 0:2 erhöhten.

In der 39. Minute gelang Patrick Greulich aus halbrechter Position der Anschlusstreffer für Eppelheim. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Greulich mit seinem Freistoß am guten Gäste-Keeper Marcel Mehl. In der Folgezeit fanden die Gastgeber kein Rezept gegen die vielbeinige und aufmerksame Abwehr der Horrenberger, so dass es am Ende bei der knappen Heimniederlage für den ASV blieb.

ASV/DJK Eppelheim: Vitali; Hildebrandt (69. Schleich), Hlawatsch (46. Steffen), Zeilfelder, von Geiso (79. Domingos), Martin (65. Sengül), Lehr, Weiss, Bauer, Greulich, Sommer.

SG Horrenberg: Mehl; Hetztel, Steger, Schneider (79. Rothenberger), Starey (61. Wichmann), Steger, Wenzel (87. Kofler), Gebhardt, Rausch, Piesch, Gabler. ms