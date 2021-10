Die Bässe wummern, Menschen tanzen in der Menge, Barkeeper mischen Drinks an der Theke – das Nachtleben ist zurück. Zumindest in Teilen, denn ganz so wie vor der Corona-Pandemie ist es natürlich noch nicht. Emanuel Kuderna alias DJ Boundless steht im „Soho“-Club im Mannheimer Quadrat J7 hinter einer Scheibe aus Plexiglas und legt auf. Es ist das erste Mal seit eineinhalb Jahren, dass er wieder

...