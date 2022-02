Eppelheimer Ehrenbürger Lothar Wesch wird 80 Jahre alt

Eppelheim. Mit Lothar Wesch feiert am heutigen 10. Februar ein vielfältig und langjährig engagierter Sozialdemokrat seinen 80. Geburtstag. Der Ehrenbürger, der am 10. Februar 1942 in Eppelheim zur Welt kam, hat in den zurückliegenden Jahrzehnten durch sein politisches, kirchliches und soziales Wirken an maßgeblichen Stellen viel bewegt und bewirkt. Der Jubilar hat sich vorbildlich zum Wohle der Gemeinschaft eingesetzt und sich in hohem Maße für die Menschen in seiner Heimatgemeinde verdient gemacht.

Wesch ist verheiratet, Vater von drei Kindern und einem Pflegekind und mittlerweile Opa von drei Enkelkindern. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung zum Werkzeugmacher, machte seine Fachschulreife und war von 1961 bis 1973 Soldat bei der Luftwaffe, davon zwei Jahre in den USA und Griechenland. Zurück in der Heimat war er bis zu seinem Ruhestand als Systemanalytiker tätig. Mitglied der SPD Eppelheim wurde er 1971. Im vergangenen Jahr wurde er für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Beim SPD-Ortsverein hat er sich als Vorsitzender oder als Vorstandsmitglied von 1974 bis 2013 sehr engagiert. In den Gemeinderat zog Wesch für die SPD 1975 ein. Er war Mitglied in verschiedenen Ausschüssen des Gemeinderates, zudem von 1997 bis 2012 Fraktionssprecher der SPD und 23 Jahre stellvertretender Bürgermeister. Bis 2017, also stolze 42 Jahre, gehörte er dem Ratsgremium an. Sein Leitspruch war in seiner Zeit als Gemeinderat: „Es kommt nicht darauf an, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sondern mit den Augen die Tür zu finden.“ Am Ratstisch hat er stets fair und sachorientiert agiert. Das bekam er bei seiner Verabschiedung aus dem Gremium einhellig von allen Fraktionen attestiert. Sein Ohr hatte er immer am Bürger, überall präsent und ansprechbar ist der Jubilar auch heute noch, auch wenn er mittlerweile kein kommunalpolitisches Amt mehr bekleidet. Sein kommunalpolitisches Wissen und seine stets ehrliche Meinung sind in der Stadt nach wie vor gefragt.

Auch außerhalb der Politik hat sich der Eppelheimer große Verdienste erworben: Im Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde war er von 1971 bis 2001 insgesamt 30 Jahre tätig. Als Kirchengemeinderat war Wesch Bindeglied zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde. Der Jubilar ist sowohl Ehrenmitglied beim ASV Eppelheim als auch Ehrenmitglied bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr und Gründungsmitglied des Vereins der Psychologischen Erziehungsberatungsstelle Eppelheim, dem er seit nunmehr 42 Jahren angehört. Viel Freizeit und Recherchearbeit hat der heimatverbundene Ehrenbürger als Mitverfasser des Ortsippenbuches „Eppelheimer Familien von 1650 - 1900“ sowie als Verfasser des Ortssippenbuches „Plankstadt von 1650 - 1910“ und Verfasser des Buches „Nachkommen der Wesch’s und Wäsch’s im unteren Neckarraum“ investiert. Seine Leidenschaft fürs Wandern teilt er gerne mit anderen und organisiert seit seinem Ruhestand Tagesausflüge mit geselliger Einkehr. Ehrungen blieben aufgrund der vielen Verdienste nicht aus: 2002 erhielt Wesch die große Verdienstmedaille der Stadt Eppelheim, 2006 die Ehrennadel des Gemeindetages in Gold sowie das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 2012 wurde ihm der Ehrenring der Stadt überreicht, 2014 gab es die Willy Brandt-Medaille in Gold, 2016 die Ehrennadel des Städtetages in Gold mit Lorbeer und zum 75. Geburtstag im Jahr 2017 ernannte ihn seine Heimatstadt zum Ehrenbürger. Die Schwetzinger Zeitung gratuliert herzlich zu diesem Ehrentag.

Lothar Wesch wird heute 80 Jahre alt. © Geschwill