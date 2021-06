Eppelheimer erreichen Bundeswettbewerb bei „Jugend musiziert“

Eppelheim. Die Schüler Paul Heilmann sowie Laurin und Janis Stieger aus der siebten Klassenstufe des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) haben sich beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ beworben und es bis in den Bundeswettbewerb geschafft, heißt es in einer Pressemitteilung. Vom 20. bis 26. Mai bewiesen sie dort, was sie musikalisch alles können.

Beim Landeswettbewerb, der Ende März dieses Jahres stattfand, erreichten alle drei Schüler jeweils insgesamt 23 Punkte und damit den ersten Preis, welcher die Weiterleitung in den Bundeswettbewerb beinhaltet. Paul Heilmann nahm in der Kategorie „Orgel“ in der Altersgruppe der 13- bis 14-Jährigen teil. Die Geschwister Janis und Laurin Stieger präsentierten ihre Künste am Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren, ebenfalls in der Altersgruppe der 13- bis 14-Jährigen.

Aufnahme in der Pauluskirche

An der Orgel stellte sich Paul Heilmann mit Musikstücken von Johann Sebastian. Bach, Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn-Bartholdy und einem Stück, welches er selbst dazu improvisierte, vor. Er nahm alles in der Pauluskirche in Eppelheim auf – zum einen, weil sich dort die Orgel befindet, die er zum Üben nutzt, und zum anderen, weil er alle Stärken und Schwächen des Instruments kennt.

„Die Orgel in der Pauluskirche hat sehr gut geklungen. Die Aufnahmen waren ohne Probleme zu bewältigen. Ich danke besonders meinem Orgellehrer, dem Kantor Peter Rudolf, für sein Engagement. Nach der Pandemie würde ich auch wirklich gerne einmal an anderen Kirchenorgeln in der Umgebung spielen“, sagte Paul Heilmann in einem Interview nach dem Wettbewerb. Er spielt erst seit rund einem Jahr Orgel, bewies bei den Wettbewerben aber, was er in dieser kurzen Zeit bereits alles gelernt hat.

Laurin und Janis Stieger zeigten sich mit Stücken von Johann Ladislaus Dussek, Antonín Dvorák und Leó Weiner. Sie bewältigten die Aufnahmen im Saal der Schwetzinger Musikschule an dem großen Steinway-Flügel. Nach den Aufnahmen waren auch sie sehr glücklich und zufrieden.

„Wir haben nach dem Landeswettbewerb viel geübt. Die Stücke klingen jetzt besser als beim vorherigen Wettbewerb. Es war beim Üben manchmal wichtig, auf Feinheiten einzugehen“, waren sich die beiden Geschwister einig. Laurin und Janis Steiger spielen schon seit rund fünf Jahren Klavier und sind ein erprobtes Team.

Anderes Format

Durch die pandemische Lage wurden beide Wettbewerbe nicht wie normalerweise in Präsenz vor der Jury, sondern virtuell ausgetragen. Die jungen Musiker mussten ihre Stücke am jeweiligen „Haus-Instrument“ aufnehmen und anschließend in eine sogenannte Cloud von „Jugend musiziert“ im Internet hochladen. Janis und Laurin Stieger sowie Paul Heilmann erhielten 19 von 25 Punkten in ihrer jeweiligen Kategorie. zg

