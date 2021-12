Ein Klopfen weckt Nalia (Name von der Redaktion geändert) um 2.30 Uhr. Seit drei Jahren wohnt die alleinerziehende Mutter aus Somalia mit ihren drei Kindern – vier, sechs und acht Jahre alt – bereits in Eppelheim. Seit ihrem Umzug von der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises in die Anschlussunterbringung der Stadt Eppelheim ist sie langsam zur Ruhe gekommen, angekommen in Deutschland. Doch das

...