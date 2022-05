Von Hannah Beisel

In Eppelheim ist Christi Himmelfahrt untrennbar mit einem Ereignis verbunden: dem großen Vatertagstreffen der Feuerwehr, das seit über 60 Jahren angeboten wird. Nach zweijähriger Pause fand es nun wieder in gewohnter Weise auf dem Hof der Theodor-Heuss-Grundschule statt und sorgte am Donnerstag für abwechslungsreiche Stunden.

Für viele ist das Feuerwehrfest

...