Eppelheim. Der Gemeinderat diskutierte einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Aufstellung eines Bebauungsplans im Innenbereich. Das Areal „Mitte IV“ ist noch bis April als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Die Grünen wollten mit einem Bebauungsplan für eine „zukunftsfähige und nachhaltige städtebauliche Entwicklung“ sorgen. Der Geltungsbereich, ohne das „Gugler-Areal“ sowie die „Grenzhöfer Spitze“, hat eine Größe von etwa 5,5 Hektar, das Gebiet östlich der Seestraße bis zur Wieblinger Straße rund 1,5 Hektar, so Bauamtsleiter Michael Benda. Die Kosten für ein Bebauungsplanverfahren mit etwa sieben Hektar beliefen sich auf rund 25 000 Euro.

Das Gugler-Gelände sei eigentlich Teil des Sanierungsgebietes, erklärte Hubertus Mauss (Grüne): „Da der Bebauungsplan hierzu vom Projektentwickler veranlasst und finanziert wird, wäre es unter Umständen sinnvoll, diesen Bereich auszusparen.“ Das Areal östlich der Seestraße bis zur Wieblinger Straße sollte aber zusätzlich aufgenommen werden. Kommunale Planungshoheit sei „eine der wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten“, warb Mauss, nach und nach für alle bebauten Bereiche Eppelheims Bebauungspläne zu erstellen: „Nur so behalten wir die Kontrolle über die bauliche Entwicklung.“

Er warnte vor einer weiteren „Vergrauung“. Die Bäume und Grünstrukturen müssten mehr geschützt werden. Nur durch die Aufstellung von Bebauungsplänen ließen sich Auswüchse verhindern. „Es darf einfach nicht sein, dass ein Sachbearbeiter des Baurechtsamtes über die bauliche Entwicklung unserer Stadt bestimmt“, appellierte er an die Fraktionen: „Die Nachbarn zukünftiger Bauprojekte müssen sich darauf verlassen können, dass durch adäquate, bauleitplanerische Festsetzungen eine geordnete städtebauliche Entwicklung garantiert ist.“

Keine Ziele aufgezeigt

Trudbert Orth (CDU/FDP) wollte der Aufstellung eines Bebauungsplans in der beantragten Form nicht zustimmen. Es seien keine Vorgaben und Ziele aufgezeigt. Seine Fraktion stehe einer genaueren Planung nicht im Wege, so Orth: „Ob die Aufstellung eines Bebauungsplans oder eine genauere Festlegung von Möglichkeiten im Rahmen der Sanierungsvereinbarung der richtige Weg ist, sollte zuerst diskutiert werden.“

Renate Schmidt (SPD) wollte „genau schauen, was eigentlich festgelegt werden soll“. Der Technische Ausschuss solle sich noch einmal mit dem Thema befassen. Für Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) dürfe die Aufstellung eines Bebauungsplans nicht erfolgen, um ein bestimmtes Bauvorhaben zu verhindern, „sondern um für die Allgemeinheit im Plangebiet zukunftsfähige städtebauliche Vorgaben und Vorstellungen zu beschließen und das Quartier weiter zu entwickeln“. Für dieses Jahr seien keine Haushaltsmittel für einen weiteren Bebauungsplan vorhanden – „und es fehlt unserer Fraktion ein Finanzierungsvorschlag“. Binsch forderte die Verwaltung auf, sich mit der Bürgerinitiative Seestraße/Neugasse an einen Tisch zu setzen.

Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling (Grüne) meinte, dass der Bebauungsplan offensichtlich verhindert werden soll. Allen Fraktionen sollte es doch ein Anliegen sein, gerade im verdichteten Ortskern für umweltverträgliches Bauen zu sorgen. Man könne aber noch mal im Technischen Ausschuss diskutieren, welches Gebiet überhaupt überplant werden soll. Fraktionskollege Huberts Mauss gab die von den Grünen formulierten Gründe an Bürgermeisterin Patricia Rebmann weiter, die das Thema in den Technischen Ausschuss verweisen will. Der abgeänderte Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.