Eppelheimer Kerwe abgesagt – Sonderfonds für Vereine

Eppelheim. Der Gemeinderat der Stadt Eppelheim hat in seiner Sitzung am vergangenen Montag, 20. September, beschlossen, die durch die erneute Absage des Festes bereitstehenden und nicht verbrauchten Finanzmittel wie für das Jahr 2020 unter den Eppelheimer Vereinen zu verteilen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Als Verteilerschlüssel wird der Stand der aktiven Mitglieder zum 1. Januar 2021 genutzt. Die Beantragung kann von allen eingetragenen Eppelheimer Vereinen formlos bis spätestens 31. Oktober bei der zuständigen Sachbearbeiterin Marion Platzek per E-Mail (m.platzek@eppelheim.de) erfolgen.

Dem Antrag ist ein entsprechender Nachweis (zum Beispiel Bestandserhebung an den Dach- und/oder Trägerverband) beizufügen. Ohne einen solchen Nachweis wird der Antrag nicht weiter bearbeitet.

Sollte ein Verein nicht zwischen aktiven und passiven Mitgliedern unterscheiden, wird in Anlehnung an die Vereinsförderrichtlinien ein Teiler von zwei Drittel zu einem Drittel angesetzt.

Die nach Ablauf des 31. Oktober vorliegende Gesamtzahl an aktiven Mitgliedern dient als Teiler für die bereitstehenden Mittel. Entsprechend des Teilers werden die Mittel im Laufe des Novembers ausgezahlt.