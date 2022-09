Eppelheimer Kerwe zum Oktoberstart

Eppelheim. Der Endspurt für die Vorbereitungen der Eppelheimer Kerwe läuft. Nur noch zwei Tage sind es, ehe Bürgermeisterin Patricia Rebmann am Samstag, 1. Oktober, um 14 Uhr mit dem Fassbieranstich auf dem Hugo-Giese-Platz den offiziellen Startschuss für die beliebte Veranstaltung gibt.

Insbesondere dürfen sich die Besucher freuen, dass alle vier Partnerstädte Eppelheims mit Ständen vertreten sind. Wilthen, Dammarie-lès-Lys, Montebelluna und Vértesacsa werden ihre Spezialitäten präsentieren und zum Probieren einladen. Das zeigt einmal mehr die guten Beziehungen, die Eppelheim zu seinen Freunden aus der Oberlausitz, aus Frankreich, Italien und Ungarn pflegt, heißt es in einer Mitteilung.

Gelungen ist bei der Organisation eine Gratwanderung. Auf der einen Seite war es für einige Vereine eine Herausforderung, genügend Freiwillige zu finden, um ihre Stände zu bewirtschaften. Andererseits möchte man natürlich der Bevölkerung und den Gästen aus der Umgebung gerne die Gelegenheit geben, mal wieder die Eppelheimer Kerwe zu feiern – zumal der Tag danach (Montag, 3. Oktober) ein gesetzlicher Feiertag ist.

Musik bis 0.45 Uhr

Die Betriebszeiten der Vereinsstände sind samstags von 13 bis 1 Uhr – die Musik geht bis 0.45 Uhr – sowie am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 22 Uhr – Musikende: 21.45 Uhr. Die Standbetreiber können am Freitag, 30. September, ab 8 Uhr mit dem Aufbau starten, zeitgleich wird die Scheffelstraße gesperrt. Der Abbau soll bis Montag, 3. Oktober, um 11 Uhr beendet sein.

Die Beteiligten signalisierten früh, dass dieser Zeitplan für alle machbar ist. So bekommen einerseits die Vereine und Organisationen Zeit, um den Auf- sowie den Abbau zu stemmen. Andererseits wird die Scheffelstraße als Durchfahrtsstraße nicht länger als unbedingt nötig blockiert.

Kultursachgebietsleiter Christoph Horsch kann vermelden, dass die bewährten Schausteller, die bis 2019 nach Eppelheim gekommen sind, auch in diesem Jahr mit ihren Fahrgeschäften die Kerwe bereichern möchten. Die Betreiber, die ihre Fahrgeschäfte wie bisher wieder auf dem Hugo-Giese-Platz und auf dem Platz hinter dem katholischen Gemeindezentrum aufstellen, haben von Samstag, 1. Oktober, bis Dienstag, 4. Oktober, geöffnet: am Samstag von 13 bis 1 Uhr; am Sonntag von 10 bis 22 Uhr; am Montag von 14 bis 21 Uhr und am Dienstag (Familientag) von 14 bis 20 Uhr. An diesem letzten Tag gelten verbilligte Preise, wird in der Mitteilung hingewiesen.

Am Montag, 3. Oktober, haben ab 12 Uhr einige Eppelheimer Gaststätten geöffnet und bieten ein traditionelles Kerweessen an. Ab 14.30 Uhr lädt die katholische Kirchengemeinde in ihr Gemeindehaus zum Kerwecafé. Weiterhin soll es auch wieder einen Flohmarkt geben, bei dem Kinder ihre ausgedienten Spielsachen, Bücher und ähnliches anbieten können. Wer mitmachen will, darf dies gerne ohne Anmeldung tun. Es gibt keine Teilnehmerbeschränkung.

Abstimmen für die Kalendermotive

Im Foyer des katholischen Gemeindezentrums haben die Besucherinnen und Besucher der Eppelheimer Kerwe die Möglichkeit, Fotografien mit Eppelheimer Motiven zu betrachten und abzustimmen, welche 13 Motive in den Eppelheim-Kalender 2023 kommen. Die Idee dazu hatte Nadine Böhm.

Die Stadt hatte die Bürger dazu aufgerufen, Fotos einzusenden, die nun an beiden Kerwetagen – samstags von 13 bis 16 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr – ausgestellt sind. Im katholischen Gemeindezentrum liegen Zettel aus, auf denen man die Nummer der favorisierten Bilder ankreuzen kann.

Straßen gesperrt

Für die Stände der beteiligten Vereine muss die Scheffelstraße zwischen den Einmündungen Hauptstraße und dem Hugo-Giese-Platz, die Rudolf-Wild-Straße zwischen den Einmündungen Blumenstraße und Spitalstraße sowie die Blumenstraße zwischen den Einmündungen Scheffelstraße und Christophstraße in der Zeit vom 30. September, 8 Uhr, bis 3. Oktober, 11 Uhr, für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Für die Stände der Schausteller müssen der Parkplatz zwischen Scheffelstraße und Christophstraße, der Hugo-Giese-Platz und der Karl-Junginger-Platz vor der Josephskirche in der Zeit vom 28. September, 7 Uhr, bis 5. Oktober, 12 Uhr, für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Anwohner wurden beziehungsweise werden entsprechend informiert. zg