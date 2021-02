Eppelheim. Nun war der Tag gekommen, dem viele in der evangelischen Kirchengemeinde und darüber hinaus mit großem Bedauern entgegensahen: Nach elf Jahren Pfarrtätigkeit in Eppelheim wurde Pfarrer Detlev Schilling bei einem Corona-konformen Präsenzgottesdienstes samt Liveübertragung an die Computerbildschirme zu Hause von Dekanin Annemarie Steinebrunner verabschiedet. Schilling wird künftig in Weinheim in der evangelischen Kirchengemeinde Weststadt in einer Dienstgruppe als geschäftsführender Pfarrer tätig sein (wir berichteten). Nach der langen Zeit in Eppelheim war ein Stellenwechsel und die Suche nach einer neuen Herausforderung sein Wunsch.

in Neuendettels-au, Marburg und Heidelberg, wo er 1995 das erste theologische Examen ablegte. Anschließend ging er ins Lehrvikariat nach Heiligkreuzsteinach und Altneudorf. Nach dem zweiten theologischen Examen absolvierte er sein Pfarrvikariat in Südbaden (Weil am Rhein, Binzen, Rümmingen) und Schwetzingen. Dann war er über zehn Jahre Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Neckarhausen im Kirchenbezirk Ladenburg-Weinheim. Seit dem 1. April 2010 war er Inhaber der Pfarrstelle II in der evangelischen Kirchengemeinde Eppelheim.

„Abschiede gehören zum Leben“, sagt Dekanin Annemarie Steinebrunner voller Bedauern. „Viele werden mir zustimmen, wenn ich jetzt sage: Schade, dass Sie gehen! Sie haben hier viele positive Spuren hinterlassen.“ Die Verabschiedung verband Steinebrunner mit viel Lob und Dank. „Ich habe Sie immer als sehr engagierten Pfarrer erlebt, der seine Gemeinde gut im Blick gehabt hat.“ Pfarrer Schilling, der unter anderem für das Wohl und die Belange der evangelischen Kindertagesstätten verantwortlich war, habe zuverlässig, strukturiert und organisiert seine Tätigkeit als geschäftsführender Pfarrer ausgeübt und in der Eppelheimer Dienstgruppe mit Kollegin Cristina Blázquez und Gemeindediakonin Johanna Hassfeld in aller Unterschiedlichkeit eine sehr gute Zusammenarbeit praktiziert.

Kreuz mit Botschaften

Steinebrunner überreichte Schilling ein kleines Kreuz mit einer Fülle von Botschaften als Geschenk und zur Erinnerung an seine wohltuende Arbeit als Pfarrer in der Stadt und im Kirchenbezirk südliche Kurpfalz. Mit dem Segen und dem Wunsch, seinen Blick erwartungsfroh nach vorne zu richten, entband sie ihn von seiner Pfarrtätigkeit in Eppelheim. „Bleiben Sie fröhlich, zuversichtlich und stets gut von Gott behütet auf dem weiteren Weg“, so die Dekanin. Pfarrerin Cristina Blázquez und Herwig Huber, der als Vorsitzender stellvertretend für den Kirchengemeinderat sprach, verabschiedeten Schilling mit einem Segensspruch. Weitere Gemeindemitglieder hatten für ihn und seine Familie Fürbitten vorbereitet. „Menschen, die man gerne hierbehalten hätte, muss man ziehen lassen“, so Blázquez. „Nur wer aufbricht, kann ankommen; nur wer losgeht, kann sein Ziel erreichen“, meinte sie. Sie glaubt daran, dass Detlev Schilling nicht allein ist, sondern auf den vielfältigen Wegen des Lebens auf Gottes Geleit vertrauen kann.

Nach dem Predigttext von Gemeindediakonin Johanna Hassfeld richtete der scheidende Pfarrer Worte an die in der Kirche und an den Bildschirmen versammelte Gemeinde. Er verwies auf den Stammbaum der Bibel und die Geschichte Ruths: „Im Leben müssen immer wieder Entscheidungen getroffen werden“, betonte er. Es stelle sich dabei oft die Frage, welche Entscheidung die richtige ist und welchen Weg man einschlagen soll. Ein Leben unter dem Motto „immer weiter so“ sei Illusion. Das Leben bestehe aus Veränderung. Wichtig sei, damit umgehen zu können, vorauszuschauen und zu wissen, man macht sich nie allein auf den Weg: „Unser aller Leben ist eingebettet in ein großes Ganzes, in Gottes Plan. Egal, wohin es uns zieht, seine Liebe kennt keine Grenzen und sie gilt allen Menschen“, so Pfarrer Schilling.

Sehr bedauerlich war nach Ende des Gottesdienstes, dass man sich nicht mit einer Umarmung oder einem Händedruck von Detlev Schilling und dessen Frau Anette verabschieden konnte. Dafür bekamen die Gemeindemitglieder die Möglichkeit, ihre persönlichen Wünsche und Grüße für den Pfarrer und seine Familie mit einem Blumengruß auf eine kleine Karte zu schreiben und die Blumen in eine Vase zu stellen. Die gelungene musikalische Gestaltung hatten Organist Peter Rudolf und Sänger Michael Leideritz.