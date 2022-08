Eppelheimer Polizei sucht Verkehrs-Rowdie nach gefährlicher Aktion am Zebrastreifen

Eppelheim. In Eppelheim ist ein 63-jähriger Fußgänger nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der Mann am Mittwochvormittag kurz nach 11 Uhr im Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Dort wollte der Passant einen Zebrastreifen überqueren, als er ein Auto ungebremst auf sich zufahren sah. Der 63-Jährige konnte sich schließlich durch einen Sprung zurück auf den Gehweg retten, doch die unbekannte Autofahrerin ließ sich nicht beirren und fuhr in Richtung Friedhof davon.

Nun sucht die Eppelheimer Polizei nach der Frau. Der 63-jährige Passant beschreibt die Autofahrerin wie folgt: 40 bis 50 Jahre alt, braun/rötliche schulterlange Haare und trug eine Brille. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Autofahrerin geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/766377 zu melden.