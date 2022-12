Eppelheimer Schüler unterwegs in Madrid und Segovia – Austausch mit Spanien

Eppelheim. Nach Corona-bedingter Pause findet in diesem Schuljahr erstmals wieder der Austausch des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums (DBG) mit seiner Madrider Partnerschule San Estanislao de Kostka Ciudalcampo“ (SEK) statt. So flogen jetzt 25 Spanischschüler aus den Jahrgangsstufen zehn und elf des DBG in die spanische Hauptstadt, um eine mit Ausflügen reich angefüllte Woche bei ihren Gastgebern zu verbringen. Organisiert worden war der Austausch von den Eppelheimer Spanischlehrerinnen Ana González und Anna Petrik, die sich gemeinsam mit ihren Madrider Kolleginnen Maria Fé Arribas und María Montenegro ein spannendes Programm für die Jugendlichen ausgedacht hatten. Der Gegenbesuch ist für März 2023 geplant.

Angekommen in Madrid wurden die Eppelheimer herzlich von den Gastgebern begrüßt. Zusammen besichtigten alle den imposanten Campus der traditionsreichen Privatschule im Norden Madrids, die über große Sportanlagen und sogar eine eigene Schwimmhalle verfügt. Täglich durften die Eppelheimer zumindest für einige Stunden am Unterricht der Gastgeber teilnehmen und das Schulsystem einer spanischen Privatschule kennenlernen.

Spanien-Austausch für Eppelheimer Schüler

Gleich zu Beginn der Austauschwoche stand ein erster Ausflug an: Gemeinsam fuhren die Bonhoeffer-Gymnasiasten und die SEK-Schüler in die 90 Kilometer entfernte Stadt Segovia, deren berühmte Altstadt unter Unesco-Welterbeschutz steht. Hier bewunderten sie den riesigen römischen Aquädukt, der mitten durch die Altstadt führt, die vielen historischen Kirchen und die Palastfestung „Alcázar“.

Aber auch in Madrid waren die Schüler viel unterwegs: Eine Führung mit iPads durch den Königlichen Palast, die Besichtigung der Kathedrale Almudena und des Museum Reina Sofía sowie der Besuch des Retiro-Parks waren einige der Höhepunkte der Reise. Unvergessen bleibt das Churrosessen in der Chocolatería San Ginés, die diese spanische süße Köstlichkeit seit dem 19. Jahrhundert serviert.

Das Flair der Madrider Altstadt bezauberte die Gäste aus Deutschland, die auch privat am Wochenende mit ihren Austauschpartnern die Stadt weiter erkundeten.