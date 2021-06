Eppelheimer SPD macht beim Stadtradeln mit

Eppelheim. Der SPD-Ortsverein ist zum dritten Mal in Folge bei der Aktion „Stadtradeln“ am Start, um das Radeln als gesundheitsfördernden Sport und das Fahrrad als klimafreundliches Fortbewegungsmittel ins Bewusstsein zu rufen.

AdUnit urban-intext1

Noch bis Freitag, 2. Juli, wird das Team der „Roten Radler“ fleißig in die Pedale treten und mit verschiedenen Touren die Lust aufs Fahrradfahren im Alltag wecken. Teammitglied werden kann jeder, der gerne Rad fährt und Geselligkeit schätzt.

„Sich an der frischen Luft zu bewegen, ist gesund und wer dabei auf das Rad als Fortbewegungsmittel setzt, hat einen großen Radius, um klimaschonend Sehenswürdigkeiten und schöne Ausflugsziele in der Region zu entdecken“, betont der SPD-Vorstand.

Mehr zum Thema Stadtradeln Von Eppelheim nach Schwetzingen: Entspannter Auftakt per Rad Mehr erfahren Ökumene Kirchentandem sammelt Kilometer Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadtradeln Ziel sind 10 000 Kilometer Mehr erfahren

Sofern es während des Aktionszeitraumes die Corona-Verordnungen erlauben, werden die „Roten Radler“ sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden gemeinsame Radtouren mit unterschiedlichen Zielen und Distanzen anbieten, sodass einerseits ambitionierte Radler ihre Freude daran haben und andererseits auch geeignete Strecken für Familien mit Kindern und Senioren zur Auswahl stehen.

AdUnit urban-intext2

Die Fahrten können bei Bedarf zum politischen Austausch über kommunale und soziale Themen genutzt werden. „Bei uns stehen nicht die gefahrenen Kilometer im Vordergrund, sondern vor allem das Gemeinschaftserlebnis“, hebt das Team der SPD hervor.

Das ist das Programm

Folgende Touren sind bisher geplant: Am 20. und 27. Juni laden die radelnden Sozialdemokraten zu Sonntagstouren durch die Region ein. Die Abfahrten sind jeweils um 11 Uhr am Rathaus. Am Mittwoch, 16. Juni, tritt der SPD-Ortsverein gemeinsam mit ihrer Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer in die Pedale und bietet eine Tour durch Eppelheim an. Abfahrt ist um 17 Uhr auf dem Wochenmarkt im Schulhof der Theodor-Heuss-Schule.

AdUnit urban-intext3

Wer gerne bei den „Roten Radlern“ mitmachen und in geselliger Runde die Region erkunden möchte, kann sich an SPD-Radteamkapitän Marcel Guckland unter E-Mail an: marcel.guckland@spd-eppelheim.de wenden.

AdUnit urban-intext4

Wer möchte, kann sich unter stadtradelnspdeppelheim@web.de oder unter www.stadtradeln.de beim Team der SPD Eppelheim anmelden und die „Roten Radler“ beim Kilometersammeln unterstützen.