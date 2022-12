Eppelheimer Stadtbibliothek: Nikolaus besucht Leser

Eppelheim. Zum Thema „Advent in der Stadtbibliothek“ findet für Kinder an diesem Mittwoch, 7. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in den Räumen der Eppelheimer Stadtbibliothek ein Nachmittag mit Weihnachtsbasteleien sowie einem Quiz rund um die Themen Advent und Weihnachten statt. Zur Stärkung gibt es Waffeln und alkoholfreien Punsch, bevor um 16.30 Uhr der Nikolaus vorbeischaut. Der Eintritt ist kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ebenfalls an Kinder ab fünf Jahren richtet sich danach die „Vorlese- und Bastelstunde im Advent“ an zwei Samstagen. Am 10. und 17. Dezember, jeweils von 10.30 bis 12 Uhr sind die jungen Bastler in die Räume der Stadtbibliothek eingeladen. An diesen beiden Vormittagen liest Hannelore Herrmann vom Förderkreis der Stadtbibliothek weihnachtliche Geschichten. Danach wartet die Bastelecke darauf, erobert zu werden. Der Eintritt kostet an beiden Tagen 1,50 Euro, um eine Anmeldung unter Telefon 06221/76 62 90 wird gebeten.