Eppelheimer Stadtfest ist abgesagt

Eppelheim. Die Stadt Eppelheim sagt auch in diesem Jahr das Stadtfest ab. Die Entscheidung haben die Verantwortlichen schweren Herzens getroffen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die aktuellen Entwicklungen und der Appell von Bund und Ländern zeigten, dass trotz der Fortschritte auch im Sommer dieses Jahres die Durchführung einer Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht möglich sein werde. Eine zuverlässige Planung könne leider unter diesen Umständen nicht durchgeführt werden. Die Verantwortlichen hoffen auf die nahe Zukunft und wollen in Eppelheim auch nur Feste feiern, an denen jeder teilhaben kann. "Wir freuen uns schon darauf, wenn dies wieder möglich sein wird", heißt es abschließend.

