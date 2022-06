Eppelheimer Ultimate-Frisbee-Team will nach dem Bundesligatitel greifen

Unsere Erde eine Scheibe? Was aus wissenschaftlicher Sicht natürlich Unsinn ist, war in Eppelheim gewissermaßen Realität - zumindest am jüngsten Spieltag der Ultimate-Frisbee-Bundesliga. Denn als sich dort sechs Teams aus ganz Deutschland trafen und das erste von zwei Meisterschaftswochenenden der höchsten deutschen Frauenliga ausspielten, drehte sich zwei Tage lang alles um das flache, runde

...