Eppelheimer wollen Bolzplatz erhalten

Eppelheim. Die Dialogtour „SPD vor Ort“ führte den Vorstand und die Fraktion der SPD Eppelheim mit Anwohnern und deren Kindern an den Bolzplatz im Neubaugebiet „Hinteres Lisgewann“. Grund des Treffens: Die Stadtverwaltung hatte bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung einen Beschluss vorgelegt, der vorsah, auf dem dortigen Bolz- und Spielplatz eine neue Kindertagesstätte samt einer Fachschule für Sozialpädagogik zu errichten. Die SPD-Fraktion machte in der Sitzung deutlich, dass der viele einschneidende Konsequenzen mit sich bringe. Deshalb beantragte die SPD, das Thema in den Kindergartenausschuss zu verweisen, damit er dort mit allen Trägern vorberaten werden könne.

Beim Vor-Ort-Termin machten sich Eltern wie Kinder für den Erhalt des Bolzplatzes stark. Sie erachteten das Areal als einen wichtigen und sicheren Ort zum Spielen und als sozialen Treffpunkt für Kinder. Anwohner haben Bedenken, dass durch einen Kindergartenneubau nicht nur die Spielfläche für die Anwohnerkinder verlorengeht, sondern auch der Autoverkehr zunehmen werde. Dadurch würde das Wohngebiet an Aufenthaltsqualität verlieren und die Unfallgefahr für Kinder steigen. Kinder und Eltern forderten daher andere Lösungen wie den Ausbau oder das Aufstocken bereits vorhandener Kindergärten oder das Bebauen anderer Grundstücke, die sich dafür eignen. sge

