Er war ein Mann der leisen Töne

Eppelheim. Der Arbeitskreis für interkulturelle Verständigung trauert um Johannes Laping. Er ist vergangene Woche nach kurzer schwerer Krankheit im Klinikum Neustadt an der Weinstraße verstorben. Seine nächsten Angehörigen waren in seinen letzten Stunden bei ihm.

Als Gründungsmitglied des Arbeitskreises für interkulturelle Verständigung, kurz AKIV genannt, hat er sich unermüdlich für die Integration von Geflüchteten eingesetzt. So wurde der Verein AKIV in Eppelheim Anfang 1990 gegründet, zu einer Zeit, in der Asylantenheime in Deutschland angegriffen wurden. So auch in Eppelheim. AKIV organisierte Mahnwachen zum Schutz der Bewohner, ein Asyl-Café in den Räumen der ehemaligen Aula (jetzt Standort der Rudolf-Wild-Halle) wurde organisiert und betrieben.

Doch darüber hinaus war der promovierte Indologe in vielen anderen Bereichen aktiv. Über viele Jahrzehnte befasste er sich sowohl in Indien als auch in Deutschland mit Publikationen und Recherchen zu den Adivasi (Ureinwohner Indiens). Die Lesung der indischen Lyrikerin Jacinta Kerketta, deren Gedichte er ins Deutsche übersetzte, im Eppelheimer Buchladen ist unvergessen.

Der Eppelheimer Buchladen entwickelte sich mit Johannes Laping zu einem Kultur- und Kommunikationszentrum. Enge Kooperation pflegte er mit der Stadtbibliothek, den Schulen und dem Literaturkreis. Unvergessen auch eine Veranstaltung mit Eppelheims Ehrenbürger Hans Stephan zur Eppelheimer Geschichte.

Johannes Laping war ein Mann der leisen Töne, der jedoch seine sozialen Einstellungen beharrlich und konsequent umzusetzen versuchte. Nachdem er im Jahr 2017 den Buchladen an Dr. Christine Beil übergeben hat, ist er bald von Eppelheim in seine alte Heimat nach Neustadt an der Weinstraße gezogen. Dort verbrachte er seine Kindheit und Jugend. „AKIV, viele Eppelheimer Institutionen und Bürger trauern um einen Menschen, der die Welt gerechter und sozialer machen wollte“, schreiben Renate Schmidt, Joachim Brand und Martin Wintermantel in ihrem Nachruf abschließend.