Erlaubt ist nur noch das Linksabbiegen

Eppelheim. Die Stadt hatte im Dezember zur Einweihung des umgestalteten Karl-Junginger-Platzes eingeladen. Das Amt für Stadtentwicklung und Immobilienmanagement hat die bauliche Umgestaltung geplant, das Ordnungsamt mit seiner Verkehrsbehörde die verkehrstechnische. Mit der Aufwertung des Platzes vor der Josephskirche durch Blumenpyramiden und neuen Fahrradstellplätzen kam für die Verkehrsteilnehmer auch eine geänderte Verkehrsführung zum Tragen.

Für den Platz, auf dem man zuvor in beiden Fahrtrichtungen ein- und ausfahren durfte, gibt es seither eine Einbahnstraßenregelung: Fahrzeuge können nur noch von der Christophstraße und dem Attigweg kommend in die Hauptstraße einbiegen. Obwohl im Dezember sowohl das Rechts- als auch das Linksabbiegen auf die Hauptstraße erlaubt war, wurde wenige Wochen später von der Stadt aufgrund nicht berücksichtigter Gefahrensituationen nachgebessert. Wer jetzt die Einbahnstraße befährt, darf nur noch nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Die Mitarbeiter des Bauhofs mussten im Februar erneut anrücken, neue Verkehrszeichen anbringen sowie Pfosten und Verkehrszeichenmast versetzen, um für die Autofahrer die Ausfahrtskurve zum Linksabbiegen zu vergrößern und die Einsicht zu erleichtern.

Die Stadt hat beim Karl-Junginger-Platz nachgebessert. © Geschwill

Warum wenige Wochen nach der Umgestaltung des Platzes die Nachbesserung nötig war, erläutert Reinhard Röckle, Leiter des Amts für Ordnung, Bildung und Bürgerservice. Wie er ausführt, sei der Sichtbereich an der Ausfahrt vom Karl-Junginger-Platz Richtung Hauptstraße nach der Umgestaltung im Vergleich zu vorher eingeengt gewesen. „In der Praxis hat sich gezeigt, dass es dadurch unter Umständen zu Gefahrensituationen beim Rechtsabbiegen in Richtung Heidelberg kommen kann.“ Das sei insbesondere dann der Fall, wenn im Begegnungsverkehr an der Stelle der Hauptstraße die Straßenbahn in Richtung Heidelberg unterwegs sei und gleichzeitig Fahrzeuge, die Richtung Schwetzingen fahren, aufeinandertreffen. Dann müssen die Verkehrsteilnehmer auf die Gegenfahrbahn ausweichen und werden von Fahrzeugen, die vom Karl-Junginger-Platz nach rechts auf die Hauptstraße einbiegen wollen, aufgrund der schlechten Einsicht erst spät gesehen.

„Jetzt ist nur noch das Linksabbiegen erlaubt“, informiert Röckle. Dies gelte für den motorisierten Verkehr und für Radfahrer. Die Verkehrszeichen wurden vom Bauhof entsprechend geändert. Zusätzlich wurde das Hinweisschild „Vorsicht Straßenbahn“ angebracht. sge