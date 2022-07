Erste Töne nach Corona

Eppelheim. Der musikalische Frühschoppen soll als traditionelle Sommerveranstaltung der CDU Eppelheim am Sonntag, 24. Juli, nun zum 23. Mal stattfinden. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehre der Frühschoppen an diesem Tag mit neuem Konzept ab 11 Uhr auf den Wasserturmplatz zurück, kündigen die Christdemokraten in einem Schreiben an.

Statt Blasmusik trägt die Eppel-heimer Band „Silverspoon“ mit Folk- Blues- und Rocksongs der 1960er bis 1990er Jahre zur musikalischen Unterhaltung der Gäste bei. Das Café Bella Crema und die Pizzeria La Torre übernehmen die Bewirtung des Frühschoppens. „Unser Landtagsabgeordneter Andreas Sturm wird zu einem kurzen Statement sowie für Gespräche und Austausch zur Verfügung stehen“, blicken die Christdemokraten auf den 4. Juli voraus.

Mit Stadträten diskutieren

Auch die CDU-Stadträte freuten sich auf Fragen und Diskussionen mit den Eppelheimer Bürgern beim gemütlichen Beisammensein unter dem Wasserturm, heißt es abschließend in der Einladung. zg