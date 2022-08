Erster Jahrgang hat bestanden

Eppelheim. Nach dreijähriger Ausbildung hat im Juli der erste Jahrgang der Fachschule für Sozialpädagogik des Postillions in Eppelheim die Abschlussprüfungen absolviert. Neun ausgebildete Erzieher werden nun ins Berufsleben entlassen.

Das wurde bei der Abschlussfeier des Jahrgangs im „Belcanto“ in der Rudolf-Wild-Halle gebührend gefeiert.

Die vergangenen drei Jahre seien für alle eine große Herausforderung, hieß es. Die Fachschule wurde im September 2019 gegründet, befand sich also im Aufbau. Hinzu kamen Schulschließungen und Online-Unterricht 2020 und 2021, was die Ausbildung erschwerte. Umso größer war die Freude darüber, dass die praxisintegrierte Ausbildung so gut gemeistert wurde und nun frisch gebackene Fachkräfte die Kindertageseinrichtungen des Postillion unterstützen.

Im September wird ein zweiter Jahrgang starten, diesmal mit 20 Auszubildenden. zg