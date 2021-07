Es gibt mehr Abfalleimer

Eppelheim. In Eppelheim wurden mehr Abfallentsorgungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum geschaffen.

Die Bürger waren aufgerufen, der Verwaltung Standortempfehlungen für die Anbringung von Abfalleimern als auch für Beutelspender für die Hundekotentsorgung mitzuteilen. 50 Eppelheimer beteiligten sich, 35 Standorte wurden vorgeschlagen, teilten Benedikt Seelbach, Umwelt- und Naturschutzbeauftragter der Stadt, und Bauhofleiter Horst Hoffmann mit. Überwiegend in den Randbereichen, aber auch im innerstädtischen Gebiet sollen mehr Entsorgungsmöglichkeiten geschaffen werden. Es gab einige Standorte, die mehrfach vorgeschlagen wurden, wie beispielsweise am Feldrand eingangs des Brunnenwegs in direkter Nachbarschaft zur städtischen Grünschnittannahmestelle.

Die Ausstattung eines neuen Standorts mit Abfalleimer und Beutelspender kostet die Stadt rund 150 Euro, alle Mülleimerstandorte müssen zweimal die Woche vom Bauhofpersonal geleert werden – kein Pappenstil für die Stadtkasse. Aktuell wurden 15 Standortvorschläge realisiert. Zehn weitere werden derzeit auf Machbarkeit geprüft, heißt: Es geht hier um Befestigungsmöglichkeiten und Eigentumsrechte von Grundstücken.

Für die neuen Abfallbehälter wurde die Farbe Grün ausgewählt, weil diese sich besser in die Natur einfügen, hieß es. Es wurden aber auch noch die Restbestände verwendet, die in Blau gehalten sind. „In Eppelheim gibt es jetzt keinen Grund mehr, etwas einfach auf die Straße oder ins Gebüsch zu werfen“, meinte Rebmann und betonte, dass die öffentlichen Abfalleimer nicht für die Entsorgung des Hausmülls gedacht sind. sge

