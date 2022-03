Es gilt 3G für Konzert

Eppelheim. Die Veranstalter des Benefizkonzerts „Zusammenklang“ haben inzwischen entschieden, die Zugangsbedingungen zu dem Konzert mit dem SAP-Sinfonieorchester am Sonntag, 13. März, um 19 Uhr in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle zu lockern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es sollen nun die aktuell üblichen Zugangsbedingungen für dieses Konzert gelten – also die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Kurzentschlossene können sich noch Karten für diese Veranstaltung mit den hochkarätigen Musikern sichern. Diese kosten 25 Euro und können unter der E-Mail zusammenklang@hausgemeinschaften.de reserviert werden oder telefonisch (bis Freitag, 11. März, um 12 Uhr) unter der Nummer 06221/79 44 07.

