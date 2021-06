„Wir helfen Georgien“ – so heißt eine gemeinnützige Stiftung, die arme Menschen in dem Land am Kaukasus unterstützt. Rund 50 warme Mahlzeiten werden in Tiflis an Bedürftige ausgegeben (wir berichteten). Entwickelt hat sich das Projekt aus der Corona-Krise heraus, es läuft nun bereits seit mehr als einem Jahr.

Notwendig wurde es, da viele Menschen die Armenküche der Kirche ihre Arbeit

...