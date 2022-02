Evangelische Kirche in Eppelheim stellt sich neu auf

Eppelheim. Der Personalwechsel im Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde erfolgte nun während eines würdevollen Gottesdienstes. Nach 15 Jahren Sekretariatstätigkeit im Pfarramt wurde Ulla Nofer nun in den Ruhestand verabschiedet und ihre Nachfolgerin Elena Dörich-de Graaf begrüßt. Da Letztere aufgrund ihrer neuen, hauptamtlichen Aufgabe aus dem Kirchengemeinderat ausgeschieden war, nimmt von nun an Dr. Thomas Schütt ihren Platz dort ein und wurde in sein Amt eingeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Drei Menschen werden heute besonders bedacht: Mitglieder unserer Kirchengemeinde, die mit ihren Gaben hier gewirkt haben und wirken“, hob Pfarrerin Cristina Blázquez hervor. Sie nahm zusammen mit Diakonin Johanna Hassfeld und ihren Pfarrkolleginnen Victoria Wilcke und Michaela Schmittberg die Verabschiedung und Amtseinführungen vor. Für den Kirchengemeinderat sprach die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Klett.

Die gute Seele der Gemeinde

Ulla Nofer war 15 Jahre hauptamtlich als Pfarramtssekretärin tätig gewesen und hat auch viele Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Kreisen und bei Veranstaltungen mitgewirkt. „Sie ist in dieser Zeit zur guten Seele des oft stürmischen Pfarramtsbetriebs geworden“, hob Blázquez hervor. „Heute gilt es, Dich nun endgültig ziehen zu lassen – in der Hoffnung und Zuversicht, viele Gelegenheiten zu finden, Dir immer wieder zu begegnen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie Nofer im Gespräch deutlich machte, war es für sie ein Lebenstraum, im Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde tätig zu sein. „Und dieser Traum hat sich erfüllt.“ Im Alter von 49 Jahren hat sie sich beruflich umorientiert und beworben. Ausschlaggebend war damals, dass jemand gesucht wurde, der aus Eppelheim kam und die Leute kennt. „Ich konnte es kaum fassen, dass ich diese Person sein sollte.“ Als Sekretärin hat Nofer viele Tätigkeiten innegehabt und auch junge Menschen angeleitet und eingelernt, die ihren Bundesfreiwilligendienst abgeleistet haben. Mit vielen von ihnen hat sie heute noch Kontakt. Als Sekretärin war es ihr immer wichtig, ein offenes Ohr für jeden zu haben, ob für Gemeindemitglieder oder Obdachlose.

Ihre Stelle im Pfarramt nimmt Elena Dörich-de Graaf ein. Die 45-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder im Teenageralter und ist von Beruf Diplom-Bankbetriebswirtin. Vier Jahre gehörte sie dem Kirchengemeinderat an. „Deine Stimme und Dein Wesen werden dem Gremium fehlen, aber im Pfarramt werden sie guttun“, blickte Blázquez voraus.

Für Dörich-de Graaf war es ein Herzensanliegen, sich auf die frei gewordene Stelle zu bewerben: „Ich habe mich in dem kleinen, aber feinen Pfarramtsbüro immer so wohlgefühlt“, erzählt sie. Die Teilzeitlösung sei für sie perfekt, um weiterhin bei ihrem langjährigen Arbeitgeber, einer Bank in Mannheim, in Teilzeit in der Personalabteilung arbeiten zu können. Dörich-de Graaf hat mit Katrin Keller und Elke Paterok zwei Kolleginnen im Pfarramt und wird immer dienstags und donnerstags am Nachmittag im Büro sein. Aufgrund ihres Ausscheidens aus dem Kirchengemeinderat wurde Dr. Thomas Schütt als neues Mitglied ins Gremium berufen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Herausforderungen bewältigen

Der 67-Jährige ist verheiratet, Vater von drei Kindern und sechsfacher Opa. Bis zu seinem Ruhestand 2018 war er als Berater mit Schwerpunkt IT-Sicherheit und Datenschutz tätig. Ehrenamtlich wirkte er von 1990 bis 2007 in der damals noch selbständigen Kirchengemeinde in Heidelberg-Handschuhsheim als Kirchengemeinderat im Finanz- und Kindergartenausschuss engagiert mit sowie auf der Ebene des Kirchenbezirkes Heidelberg als Bezirkssynodaler und Bezirkskirchenrat. Für seine Arbeit im Kirchengemeinderat in Eppelheim hat er sich Ziele gesteckt. Beispielsweise will er sich für den Erhalt der kirchenrechtlichen Selbständigkeit in Finanz-, Bau- und Personalfragen einsetzen, damit künftige Herausforderungen vor Ort entschieden werden können.

Außerdem möchte Thomas Schütt dem zu beobachtenden Rückzug der Kirche aus dem Dienst in der Arbeitswelt und der Männerarbeit entgegenwirken. Pfarrerin Blázquez dankte ihm, dass er sich „mit all seiner Erfahrung und guten Gaben“ im Kirchengemeinderat einbringen möchte.