Fahrer beschädigt geparktes Auto und flieht

Eppelheim. Ein noch unbekannter Fahrer hat zwischen dem Silvesterabend und Nachmittag an Neujahr ein geparktes Auto in Eppelheim beschädigt und ist geflohen. Das teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Der Vorfall ereignete sich in der Görresstraße zwischen 22.45 Uhr am Freitag, 31. Dezember, und 14 Uhr am Samstag, 1. Januar.

Der Fahrer beschädigte einen geparkten Mitsubishi, vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt um die 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sollen sich beim Polizeireiver Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180 zu melden.