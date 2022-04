Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck

Eppelheim. Ein unbekannter Mann hat sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und einer Bewohnerin Schmuck in unbekanntem Wert gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Vorfall am Montagnachmittag in der Schubertstraße.

Ein angeblicher Unfall in der vorherigen Woche soll zu einer Verunreinigung des Grundwassers geführt haben, was er nun überprüfen müsse. Im Bad ließ der Mann daraufhin mehrere Minuten das Wasser laufen und tippte dabei auf seinem Tablet herum, bis er die Wohnung letztlich wieder verließ. Kurz hierauf stellte die Bewohnerin fest, dass Schmuck aus einer Schatulle im Schlafzimmer entwendet wurde. Der angebliche Wasserwerker nutzte offenbar kurze Abwesenheiten der Bewohnerin bei der zu vorigen Überprüfung aus und entwendet dabei Ringe, Ketten und Anhänger in unbekanntem Wert.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: etwa 185 Zentimeter groß, auffallend dick und "pausbäckig", kurze dunkle Haare, bekleidet mit grüner Arbeitshose und einem passenden grünen Pullover.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise gegen 15.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder denen ähnliches widerfahren ist. Diese werden

gebeten, sich unter Telefon 06221 34180 zu melden.