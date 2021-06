Fast 80 Liter Blut werden in der Rudolf-Wild-Halle gespendet

Eppelheim. Um Warteschlangen und Menschenansammlungen in Corona-Zeiten zu vermeiden, sind Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) seit Längerem nur mit Terminreservierung möglich. Spendenwillige können sich vorab online oder telefonisch einen Spendetermin buchen.

„Die Terminvergabe nach Voranmeldung erleichtert das Arbeiten. Alles läuft viel entspannter ab und der Personalaufwand ist für uns deutlich geringer“, lobten Bereitschaftsleiter Helmut Dörr und Stellvertreter Jens Hillger vom Eppelheimer DRK die Umstellung. Der zweite Blutspendetermin, den das örtliche DRK zusammen mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen in diesem Jahr in der Rudolf-Wild-Halle anbot, war zwar nicht komplett ausgebucht, aber mit angemeldeten 156 Blutspendern gut besucht.

Fiebermessen am Eingang

Fast 80 Liter Spenderblut kamen bei dem Termin zusammen. Als sehr erfreulich wertete Hillger die Zahl von 22 Erstspendern, die sich eingefunden hatten und zum ersten Mal alle Stationen – vom Fiebermessen am Eingang, über die Anmeldung, den Kurzcheck und das Arztgespräch bis hin zur Blutabnahme und die Wartezeit im Ruheraum – durchliefen.

Wer zur Blutspende in die Wild-Halle kam, ging nicht mit leeren Händen nach Hause. Dafür sorgten DRK Ortsverband und Blutspendedienst. Jeder Blutspender bekam bei der Anmeldung ein nützliches Utensil für die Grillsaison geschenkt. Nach erfolgter Blutspende gab es dann für jeden beim Verlassen des Ruheraums ein Lunchpaket. Die Stärkung war zum Mitnehmen in eine schicke, wiederverwendbare DRK-Tasche gepackt.

Außerdem bekam jeder einen Gutschein für eine Kugel Eis. Der Eiswagen von Salvatore Falzone aus Mannheim stand dafür direkt vor der Halle bereit. Die DRK-Taschen wurden nach dem Zufallsprinzip mit weiteren Geschenken wie einem Kfz-Verbandskasten, einer Erste-Hilfe-Tasche fürs Fahrrad oder einer Notfalldose bestückt, wie der stellvertretende Bereitschaftsleiter informierte.

Die hilfreiche Notfalldose stellte er näher vor. Sie erleichtert Rettungskräften bei einem Notfall die Arbeit, da sie alle wichtigen Daten und den Medikamentenplan des Patienten enthält. Ganz wichtig: Die Dose wird nicht irgendwo in der Wohnung, sondern im Kühlschrank aufbewahrt. In einer Wohnung den Kühlschrank zu finden, sei für Notarzt, Sanitäter oder Ersthelfer deutlich einfacher als jeder andere Aufbewahrungsort, verdeutlicht Hillger.

Notfalldose in der Wohnung

Zwei Aufkleber, wovon einer an den Kühlschrank und der andere innen an die Wohnungstür geklebt wird, signalisieren den Einsatzkräften, dass in der Wohnung eine Notfalldose vorhanden ist. Das spart Zeit und rettet – genau wie die Blutspende – Leben.

Info: Der nächste Blutspendetermin in Eppelheim findet am Montag, 29. November, in der Rudolf-Wild-Halle statt.