Die Lust am Radfahren ist in Eppelheim so groß wie nie zuvor. Das belegen die beeindruckenden Ergebnisse der Aktion „Stadtradeln“, an der die Stadt zum fünften Mal in Folge teilgenommen hat. „Wir haben uns in allen relevanten Statistiken steigern können“, verkündete Bürgermeisterin Patricia Rebmann voller Stolz bei der Siegerehrung auf dem Rathausplatz.

In allen Bereichen gab es

...