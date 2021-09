Fertigstellung der Endstelle Kirchheimer Straße verzögert sich

Eppelheim. Die Fertigstellung der Baumaßnahme im Bereich der Endhaltestelle Kirchheimer Straße dauert länger, als geplant. Das teilte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH am Montag mit. Die Vollsperrung der Hauptstraße bleibt laut der Mitteilung voraussichtlich bis Montag, 11. Oktober, bestehen. Dementsprechend erfolge die Sperrung des Clara-Schumann-Wegs erst im Zeitraum von Montag, 11. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober, heißt es weiter. Die Wiederaufnahme des Straßenbahnbetriebs erfolge dann am Montag, 25. Oktober.

Hauptgrund für die Verzögerungen seien die nach wie vor andauernden Lieferschwierigkeiten bei vielen entscheidenden Materialien und Bauteilen. Absehbare Engpässe wurden laut Stadt zwar bereits bei der Bauzeitenplanung berücksichtigt und Materialien mit entsprechend größerem zeitlichen Vorlauf bestellt, allerdings hat sich die Situation in den letzten Wochen nochmals deutlich zugespitzt. So sind beispielsweise Bauteile, die bis dato stets Lagerware waren, kurzfristig nur noch mit einer Lieferzeit von zehn Wochen und mehr verfügbar. Hinzu kommt, dass unter anderem die Arbeiten am Kanal im Baustellenbereich aufwändiger ausgefallen sind, als zunächst angenommen.

Die rnv setzt gemeinsam mit der beauftragten Baufirma alles daran, den Bauablauf zu beschleunigen und die Maßnahme schnellstmöglich zu einem guten Abschluss zu bringen.