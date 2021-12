Feuer in Dachstuhl in Eppelheim - Bewohner retten sich ins Freie

Eppelheim. Bei einem Dachstuhlbrand in einem Eppelheimer Mehrfamilienhaus konnten sich alle acht Bewohner unverletzt und selbstständig ins Freie retten. Durch das Brandgeschehen und die Brandbekämpfung entstand ein erster geschätzter Schaden von etwa 200.000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Dienstabend gegen 20.30 Uhr von einer Bewohnerin des Hauses in der Blumenstraße gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Brühl, Schwetzingen, Plankstadt und Eppelheim, die mit insgesamt 65 Mann vor Ort waren konnten den Brand löschen. Die Brandwohnung und die beiden darunter befindlichen Wohnungen, die durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, waren nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Gemeinde Eppelheim betreut und teilweise untergebracht.

Nach Angaben der Feuerwehr Eppelheim waren neben den Kollegen aus Plankstadt, Brühl und Schwetzingen auch der Notarzt und das DRK hinzugezogen worden. Die Hauptstraße war nicht nur während des Löscheinsatz gesperrt, sondern auch während der anschließenden Nachlöscharbeiten. Die Straßenbahn konnte nur eingeschränkt bis zur Haltestelle Rathaus fahren.

Beim Feuer habe es sich um einen offenen Dachstuhlbrand gehandelt, teilte die Eppelheimer Feuerwehr zudem auf Anfrage mit. Die Nachlöscharbeiten sollten bis Mitternacht dauern. Die Wohnung sei unbewohnbar. Die Stadt Eppelheim kümmerte sich unterdessen umgehend um Ersatzunterkünfte für die Bewohner des betroffenen Gebäudes.