Feuerwehr löscht Brand in leer stehender Scheune in Eppelheim

Eppelheim. Direkt gegenüber des Feuerwehrgerätehauses in der Heinrich-Schwegler-Straße ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Scheune eines leer stehenden, landwirtschaftlichen Gebäudes begann um kurz nach 6 Uhr zu brennen. Deutlich sichtbarer Rauch zog über die Karl-Metz-Straße in Richtung Westen, woraufhin mehrere Anwohner die Feuerwehr riefen.

Schnell löschten die Feuerwehren Eppelheim, Plankstadt und Heidelberg die Flammen, schreiben Polizei und Feuerwehr. Dennoch sei ein Schaden von schätzungsweise mehreren tausend Euro entstanden. Parallel zur Brandbekämpfung untersuchten Einsatzkräfte das leer stehende Gebäude sowie die angrenzenden Bauten mit Hilfe von Wärmebildkameras, um eventuelle Glutnester zu finden und somit ein späteres erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die Heinrich-Schwegler-Straße war während der Löscharbeit zwischen Hauptstraße und Grenzhöfer Straße für rund eine Stunde voll gesperrt. Davon betroffen war auch der Schienenverkehr durch die Hauptstraße. Die Brandursache ist laut Angaben der Polizei noch unklar. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Spurensicherung war die Zentrale Kriminaltechnik im Einsatz.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, oder dem Polizeiposten Eppelheim, Telefon 06221/76 63 77 zu melden. caz/pol

