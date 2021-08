Fluthilfe aus Eppelheim: „Müssen uns jetzt um die Lebenden kümmern“

Eppelheim. Es ist der zweite Einsatz für Jens Hillger, Helmut Dörr und Dirk Schuhmacher im Hochwassergebiet. Wieder ging es für die drei Mitglieder der Bereitschaft des Eppelheimer Roten Kreuzes für eine Woche nach Rheinland-Pfalz. Treffpunkt war morgens um 7 Uhr am DRK-Heim. Ziel war dieses Mal der Flugplatz Mendig nahe der gleichnamigen Stadt in Rheinland-Pfalz. „Unsere Aufgabe ist es, dort als Teil der Einsatzführung die Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung und der Seelsorge zu betreuen“, informiert Bereitschaftsleiter Hillger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 43-Jährige war zusammen mit seinen DRK-Kameraden Dörr und Schuhmacher bereits im Juli bei den ersten Einheiten des Sanitätsdienstes aus Baden-Württemberg dabei, die sich innerhalb kürzester Zeit auf einen mehrtägigen Einsatz vorbereitet haben, um im Kreis Ahrweiler in der Gemeinde Grafschaft und Umgebung Rettungsdienste und Krankentransporte zu übernehmen. „Das waren ziemlich heftige Eindrücke“, schildert Hillger. „Das unglaubliche Maß der Zerstörung in den Ortschaften, der Schlamm und Fahrzeuge an Orten, wo man es für unmöglich hält, in denen sich möglicherweise noch Opfer befinden, bleiben einem im Gedächtnis. Die richtig schlimmen Sachen haben wir zum Glück nicht direkt mitbekommen. Leichenbergung war nicht unser Auftrag. Wir mussten uns um die Lebenden kümmern“, erzählt der Eppelheimer Bereitschaftsleiter.

Was ihn und seine beiden Kollegen schon während des Juli-Einsatzes im Landkreis Ahrweiler sehr beeindruckt hat, war die Selbstverständlichkeit der Hilfe untereinander und die große Spendenbereitschaft für die Menschen in den von der Flut zerstörten Gebieten. „Bei unserer Ankunft im Bereitstellungsraum in Grafschaft stapelten sich schon die ersten Sachspenden. Man sah Menschen, die nur ihre Kleidung auf dem Leib trugen und ihre Haustiere retten konnten. Viele fanden bei Nachbarn und Fremden Unterschlupf.“

Helfer üben für solche Notfälle

Der jetzige Auftrag der drei Eppel-heimer Bereitschaftsmitglieder ist es, die Einsätze der Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung und der Seelsorger zu koordinieren, zu organisieren und diese auch zu ihren Einsatzorten zu fahren. „Es werden für den Bereich Notfallseelsorge und Psychische Betreuung Einsatzkräfte im dreistelligen Bereich erwartet. Genaue Zahlen hat die Einsatzleitung vor Ort“, erklärt Hillger.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der 43-Jährige arbeitet als Elektroinstallateur am Uniklinikum Heidelberg und ist Vater von drei Kindern. Damit er im Hochwassergebiet helfen kann, hat er sich eine Woche frei genommen. Ob er für diese Zeit eine bezahlte oder unbezahlte Freistellung erhält, ist noch unklar und für ihn nicht entscheidend. Für den langjährigen Rotkreuzler gab es kein langes Überlegen sich zu melden, als der Aufruf kam, dass in den Flutgebieten Helfer gebraucht werden. „Für solche Notfälle übt man und bereitet sich vor. Meine Familie hat großes Verständnis dafür. Wir sind alle mit viel Herzblut dabei. Meine Frau ist auch beim Rotkreuz und wäre gerne mitgefahren, um zu helfen.“

Nicht anders ist es bei Dirk Schuhmacher. Der 45-jährige Familienvater ist von Beruf Elektroingenieur und würde, ohne zu zögern, seinen Urlaub investieren, um Menschen in Notsituationen zu helfen. „Wer beim DRK ist, will helfen. Dafür wurden wir ausgebildet“, betont er. „Wenn man gebraucht wird und helfen kann, dann überlegt man nicht lange, sondern handelt“, bringt es Helmut Dörr auf den Punkt. Der 69-Jährige ist schon seit 40 Jahren DRK-Mitglied und hat erst jüngst das Amt des Bereitschaftsleiters an Jens Hillger abgegeben.