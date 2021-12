Folgen der Corona-Krise belasten die Haushalte

Eppelheim. Die von den Banken als Verwahrentgelt bezeichneten Minuszinsen wurden von immer mehr Instituten eingeführt, obwohl noch nicht klar ist, ob solche für Giro- und Wertpapieranlagekonten verlangten Entgelte überhaupt zulässig sind.

Der Gemeinderat war im Juli vergangenen Jahres über die neuen Konditionen der Sparkasse Heidelberg bezüglich der Verwahrentgelte informiert worden. Aufgrund der Bestimmungen der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hatte die Sparkasse Heidelberg Anfang Oktober den Freibetrag der Verwahrentgelte von 1,5 Millionen Euro auf 750 000 Euro herabgesetzt. Die Stadtkasse konnte nun zusammen mit dem Kreditinstitut unter Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung und der Richtlinien für Kapitalanlagen für die Entwicklung der liquiden Finanzmittel eine mittelfristige Anlagemöglichkeit finden.

Schulden sind gewachsen

Vermögensberater Fabian Bell brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung Lösungsvorschläge mit, wie die Liquidität der Stadt optimiert werden kann. Er stellte dem Gremium zwei Varianten in Form von Festzinsanleihen vor. Ein Betrag von 7 Millionen Euro wird, gesplittet in 4 Millionen Euro bei der LBBW in eine Festzins-/Stufenzinsanleihe und 3 Millionen Euro bei der Deka Bank als Festzinsanleihe, mit einer Laufzeit von fünf Jahren angelegt. Die Schulden in der Eurozone und in Deutschland seien in diesem Jahr gewachsen.

Die Folgen der Corona-Krise belasteten die öffentlichen Haushalte deutlich, führte Bell aus: „In der breiten Masse verlieren wir alle jeden Tag Geld infolge der Inflation.“ Über die Gesamtlaufzeit betrachtet entstehe trotz des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus „ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Zahlen eines Verwahrentgeltes“, so der Anlageberater.

Christa Balling-Gündling (Grüne) fehlten der Anlage bei der LBBW „wesentliche Informationen“. Deshalb wollte sie nicht zustimmen. Trudbert Orth (CDU/FDP) kritisierte die „vollkommen falsche Politik der Europäischen Zentralbank“. Die Ersparnis von Verwahrentgelt rechtfertige eine solche Geldanlage, war er für die Vorschläge der Sparkasse Heidelberg.

„Nicht spekulieren“

Jürgen Geschwill (SPD) war es wichtig, „dass die Geldanlage vor allem nicht spekulativ ist“. Mit dem Geld der Steuerzahler müsse seriös umgegangen werden. Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) wollte, „dass es sich ausschließlich um sichere Geldanlagen handelt und keine spekulativen oder riskanten Geschäfte gemacht werden“.

Die Beispielrechnung über die Entwicklung des Kassenbestandes bis 2026 überzeugte den Gemeinderat, der dem Vertragsabschluss von Geldanlagen in Form einer Festzins- und Stufenzinsanleihe bei der LBBW und einer Festzinsanleihe bei der Deka Bank zustimmte. Fünf Enthaltungen kamen von der Fraktion der Grünen. vw