Franziska Brantner schwingt sich bei „Tour de Eppelheim“ aufs Rad

Eppelheim. Mit einem vielfältigen Touren-Angebot beteiligen sich die Eppelheimer Grünen an der diesjährigen Stadtradeln-Aktion. „Wir freuen uns sehr, mit unserer Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner am Samstag, 19. Juni, ab 15 Uhr die kommunalpolitischen Brennpunkte in Eppelheim unter dem Titel ‚Tour de Eppelheim‘ zu erradeln“, so Stadtradeln-Teamkapitänin Ann-Katrin Hönig, die auch Mitglied im Ortsvorstand der Grünen ist. Eine Premiere ist die Tour zum Thema „Naturschutz und Landwirtschaft“ mit dem Landtagsabgeordneten und Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann am Freitag, 25. Juni, ab 18 Uhr.

Weitere Angebote des Teams „Grünes Eppelheim 2021“sind eine gemeinsame Tour nach Speyer am Samstag, 26. Juni, sowie eine Überraschungstour zum Stadtradeln-Finale am 2. Juli. „Wir verraten noch nicht das genaue Ziel, aber wir werden am Wasser vorbeikommen und am Zielort erwartet uns ein leckeres Eis“, so Stadtradeln-Teamkapitän und Stadtrat Marc Böhmann. Treffpunkt für alle Touren ist das Eppel-heimer Rathaus.

An Erfolge anknüpfen

Das Team „Grünes Eppelheim 2021“ möchte wieder an die letztjährigen Erfolge anknüpfen, als das Grüne Team die meisten Radler und die meisten gefahrenen Radkilometer, nämlich insgesamt 8021, auf sich verbuchen konnte. „In diesem Jahr möchten wir die 10 000-Kilometer-Schallmauer durchbrechen, aber viel wichtiger ist der Spaß am Fahrradfahren und die Werbung für umwelt- und klimagerechte Mobilität in Eppelheim“, so Teamkapitänin Ann-Katrin Hönig.

Beim Stadtradeln mitmachen können alle, die in Eppelheim wohnen, arbeiten, zur Schule beziehungsweise Hochschule gehen oder in einem Eppelheimer Verein Mitglied sind.

Das Team „Grünes Eppelheim 2021“ freut sich über weitere Damen und Herren, die zu Mitfahrern werden möchten. Anmelden kann man sich ganz einfach unter www.stadtradeln.de oder per E-Mail an marc.boehmann@gruene-eppelheim.de.

Nähere Infos zu den Grünen Touren gibt es über die Homepage www.gruene-eppelheim.de. zg

