Franziska Brantner vor Ort

Eppelheim. Die Mitglieder der Eppelheimer Grünen sind zum Bundestagswahlkampf mit Infoständen präsent: am Wasserturmplatz diesen Samstag, 18. September, sowie am darauffolgenden 25. September, jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch, 22. September, jeweils von 15.30 bis 18 Uhr auf dem Wochenmarkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Besondere am heutigen Samstag: Die Bundestagsabgeordnete und Wahlkreiskandidatin Franziska Brantner ist zwischen 9 und 10 Uhr für Gespräche am Infostand vor Ort. Anschließend macht sie sich mit der Grünen-Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling und Stadtrat Marc Böhmann ein Bild über die Lage einiger Einzelhändler im Eppelheimer Zentrum. Dieser Rundgang ist jedoch nicht öffentlich.