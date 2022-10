Eppelheim. Französische Chansons à la Edith Piaf und swingende Jazzstandards sind die große Liebe der charmanten und ausdrucksstarken Sängerin Brigithe Krämer. Sie interpretiert diese wie kaum eine andere – leidenschaftlich, mit unbändigem Charme und immer einer Prise Humor.

Bei ihrem Gastspiel am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle in Eppelheim wird die Chanteuse von Oliver Taupp am Piano, Christian Spohn am Kontrabass sowie Wolfgang Disch am Schlagzeug begleitet, sie sind „Brigithe & Taxi Bleu“.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf immer mittwochs zwischen 15 und 17 Uhr im Foyer der Wild-Halle oder telefonisch unter 06221/79 44 02. zg